Documentaire : “Heimaland”, le village islandais qui attend son désastre

C'est dans ce village tiraillé entre la quiétude et le danger, le mystique et le capitalisme, que les cinéastes Ischa Clissen et Dorus Masure sont allé poser leurs caméras. Fruit de plusieurs mois de tournage, leur documentaire “Heimaland” témoigne des contradictions inhérentes aux vies des habitants de Vík í Mýrdal. Entre ceux qui paraissent profiter du boom économique en toute insouciance et ceux qui redoutent avec anxiété l'éruption à venir, les réactions de tout un chacun diffèrent grandement. Certains semblent même attendre le désastre avec une certaine impatience, peut-être pour ne plus vivre dans la peur. Être en présence chaque jour d'un tel phénomène naturel a ses avantages, mais c'est aussi un fardeau.



Tout n'est pas fluide dans le documentaire : on devine par exemple que certaines conversations se déroule surtout pour l'œil de la caméra. On pourra également regretter que malgré le soin apporté à l'image et l'éclat de certains plans, le film n'arrive pas tout à fait à rendre compte de la majesté du lieu et l'immensité de ce qui se joue. En revanche, "Heimaland" se distingue par son montage, qui articule avec intelligence les paradoxes qui habitent ses quelques personnages, auxquels il devient finalement facile de s'identifier.