Documentaire Harry & Meghan : le couple dénonce "l'exploitation et la corruption au sein des médias britanniques"

Lors de ces trois premiers épisodes, ce sont particulièrement les médias britanniques qui en prennent pour leur grade.

La série s'ouvre sur les images de leur départ en 2020 et des propos qu'ils ont filmés eux-mêmes au téléphone.

"Je suis vraiment inquiet pour la sécurité de ma famille", explique Harry depuis l'aéroport londonien d'Heathrow, avant de déclarer : "J'ai l'impression qu'en faisant partie de cette famille, il est de mon devoir de dévoiler cette exploitation et cette corruption qui se produit au sein de nos médias."

C'est le chasseur contre la proie.

Rapidement, le parallèle est fait entre la situation du couple et celle de Diana, la mère de Harry, au sein de la famille royale. Le Prince dénonce notamment la "pression publique" exercée par les tabloïds britanniques et les accuse de persécuter Meghan comme ils l'avaient fait pour sa mère. "Voir une autre femme que j'aime traverser cette frénésie, c'est difficile. C'est le chasseur contre la proie", résume le prince de 38 ans.

Le documentaire utilise d'ailleurs un extrait de l'interview confession de Diana en 1995, que William a pourtant demandé de ne jamais plus diffuser.

Ils trouvaient toujours un moyen de me détruire.

Le couple critique également les méthodes des tabloïds qui décortiquaient les faits et gestes de Meghan, à laquelle personne n'a appris le protocole, pourchassaient sa famille et ses amis et allaient recueillir les confidences d'une demi-soeur qu'elle n'avait pas vu depuis 10 ans.

"Peu importe les efforts que je faisais, si je me comportais bien, ce que je faisais, ils trouvaient toujours un moyen de me détruire", raconte quant à elle Meghan, 41 ans.