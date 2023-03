Documentaire : "Gigi la Legge", les non-aventures d’un policier de campagne

Y a-t-il anguille sous roche ? Dans le documentaire contemplatif et ensoleillé "Gigi la legge", les non-aventures d’un policier dans la campagne italienne oscille entre hilarité et inquiétude.



L’événement le plus dramatique du documentaire belgo-franco-italien "Gigi la legge" survient dès sa deuxième scène, où le personnage principal, Gigi, et un autre policier, découvrent un cadavre sur les rails du chemin de fer. La scène, filmée en plan fixe depuis leur voiture, semble presque trop incroyable pour ne pas être mise en scène – un sentiment que le documentaire provoque à plusieurs reprises. Mi-amusé, mi-effaré, on assiste aux mouvements des agents qui se dépêchent (un peu) pour alerter la centrale afin d’empêcher qu’un autre train ne passe. Trop tard : une autre locomotive passe. L’événement est cocasse mais surtout tragique, et un brin mystérieux. Tout porte à croire que d’autres suicides très similaires ont eu lieu dans la région.



Ça pourrait être le début d’une enquête policière avec son lot de coupables et de fausses pistes. Personnage rocambolesque aux sourires entendus, Gigi a d’ailleurs à cœur de suivre plusieurs individus qu’ils jugent suspects, peu importe ce que pensent ses supérieurs ou ses collègues. Mais peut-être agit-il ainsi pour tromper l’ennui. L’accompagnant dans son travail, qui consiste principalement à conduire sa voiture d’un lieu à un autre, le cinéaste Alessandro Comodin joue avec nos attentes et nous prend à revers, accumulant tranquillement les scènes de dialogues sans direction apparente. L’amusement le dispute à la paranoïa et l’ennui à la fascination devant les non-aventures de ce policier têtu, au sujet duquel on ne sait que penser. Est-il sur une vraie piste, ou ne s’agit que d’une fabrication de son esprit ? Est-il un sympathique policier de campagne, ou un représentant de l’ordre qui abuse sans en avoir l’air de ses différents pouvoirs ?



Tout en restant accroché son dispositif documentaire, "Gigi la legge" glisse tranquillement vers la fantaisie, comme dans ces scènes au cœur du jardin du protagoniste, si touffu qu’il ressemble à une jungle d’où pourrait surgir à tout moment quelque événement surnaturel. C’est dans son imprévisibilité que réside la force de ce documentaire singulier, qui dans son parcours sur les routes italiennes accablées de chaleurs n’a de cesse de prendre des virages inattendus.

"Gigi la legge" est à découvrir à Bruxelles au Cineflagey et au Palace, ainsi qu’à Charleroi au Quai10.