Documentaire : “Fire of Love”, un amour volcanique

Une saisissante plongée dans la vie de Katia et Maurice Krafft, deux volcanologues français qui se sont tout entier dédiés à leur passion.

Les yeux brillent d'émotion et de fascination devant les saisissantes images qui se bousculent durant les nonante et quelques minutes de "Fire of Love". À l'écran, d'épaisses coulées de lave s'insinuent le long des roches, d'immenses éclaboussures de magma jaillissent dans les airs, de gargantuesques nuages de fumée embaument le ciel, d'effrayantes explosions sortent des profondeurs. Le spectacle est total, à la fois grandiose, magique et terrifiant. Pour saisir de tels instants, le corps si près de ces dangereux volcans, il faut être fou, ou en tout cas épris d'une extraordinaire passion.



Katia et Maurice Krafft étaient-ils des illuminés ou simplement des volcanologues téméraires ? Pendant plus de deux décennies, ce couple de scientifiques unique en son genre a parcouru le monde, de volcans et volcans, afin de les étudier, de capter leurs miracles sur pellicule, mais aussi pour vivre au plus près de ces sommets mortels. Rares sont les passions plus dangereuses, et celle-ci leur a d'ailleurs coûté leur vie, comme nous l'apprend sans tarder le documentaire qui leur est consacré. Le 3 juin 1991, les deux Français ont été emportés par une coulée sur les flancs du mont Unzen au Japon — une fin indéniablement tragique, mais qui leur sied. Comme s'ils s'y étaient destinés, dévorés par leur fascination de plus en plus périlleuse pour les éruptions. Le rêve de Maurice Krafft n'était-il pas de faire du kayak sur de la lave ? Ces risques étaient pour eux le prix à payer afin de s'approcher au plus près de l'objet de leur désir.