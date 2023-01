Documentaire et débat: "Contraception masculine : la révolution du caleçon"

Le film déconstruit aussi les peurs et idées reçues autour de la vasectomie, opération pourtant légère et plus safe qu’une ligature des trompes, et qui n’impacte en rien la fonction érectile et l’orgasme. Au Québec, entre 20 et 30% des hommes de moins de 50 ans l’ont déjà réalisée. Mais chez nous et dans nos pays voisins, on est très frileux : 1 petit pourcent seulement en France y a par exemple recours.

Un endocrinologue a conçu une solution injectable de testostérone en intramusculaire. C’est la seule méthode de contraception hormonale masculine validée par l’OMS. Les précautions à prendre sont les mêmes que pour les femmes.

Et puis il existe aussi la méthode thermique. Il s’agit ici de contrer le processus de production de spermatozoïdes en remontant les testicules près du corps pour en faire augmenter la température au moyen de slip, jockstrap ou anneau qui va permettre de plaquer les testicules contre l’abdomen. On verra que des trentenaires motivés se sont transformés en couturiers et laborantins en proposant des ateliers pour fabriquer des jockstraps et anneaux en silicone. Ce genre de démarche est encore confidentielle mais la recherche avance aux quatre coins du monde.

Et il faudra surtout passer par l’étape du changement de mentalité et donc d’éducation pour une réelle prise de conscience dans le domaine de la contraception. Quid de l’éducation sexuelle dans les écoles pour expliquer TOUTES les méthodes de contraception?

Un documentaire qui servira de base à Julie Morelle pour débattre ensuite avec ses invités:

- Le Dr Daniel Murillo, chef de clinique adjoint en andrologie et PMA au CHU St Pierre à Bruxelles.

- Laurence Stevelinck, animatrice et consultante en égalité de genre, autrice du mémoire "contraception, où sont les hommes?". - La Dre Anne VEROUGSTRAETE, gynécologue et experte IVG et contraception en planning familial. - Matthieu PELTIER, prof de philosophie et chroniqueur RTBF qui a évoqué avec humour sa vasectomie.

- Stéphane, adepte de la contraception thermique.