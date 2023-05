Documentaire : "Entre-Temps" s'attarde sur une jeunesse confinée

Tourné à la réouverture des écoles et Maisons de Jeunes belges en septembre 2020, le documentaire de Federico D'Ambrosio et Géraldine Brausch saisit les inquiétudes et les espoirs d'une jeunesse en attente.



Est-ce qu'on est en train de nous voler notre jeunesse ? C'est la question qui revient sous une forme ou sous une autre pendant les 68 minutes d'"Entre-Temps". Inquiétude chez l'une, colère chez l'autre, ou encore incertitude, leurs paroles font écho au contexte si particulier de la crise sanitaire entre le premier et le deuxième confinement. Toutes et tous vivent la même pandémie, mais chacun à sa manière : les enfants et adolescents qui s'expriment sont d'âges, d'origines, de scolarités et de parcours différents . Le confinement de l'un n'est pas le confinement de l'autre.



Il suffit de les écouter pour saisir les disparités qui peuvent exister entre deux élèves assis sur un même banc. Ce que fait le film avec application, filmant leurs discussions dans le cadre de cours de philosophie et de citoyenneté, qui portent sur le contexte du Covid-19. Il y a évidemment de multiples désaccords, mais aussi des des sentiments partagés, qui reviennent et qui se croisent : un désarroi, des peurs. Panorama de différentes jeunesses, "Entre-temps" met un point d'honneur à les laisser s'exprimer. Avec des résultats parfois inégaux : tandis que certaines jeunes font preuve d'une saisissante lucidité sur la situation, d'autres peinent à mettre des mots sur leur ressenti.

Mais la parole n'est évidemment pas tout. Ce que le film saisit aussi, ce sont leurs silences, leurs regards, leurs gestes. Plus que d'expédier chaque intervention, comme l'aurait peut-être fait un podcast sur le sujet, le film impose son regard par le montage, prolongeant les séquences pour mieux en extraire certaines vérités. Dans sa forme comme dans son propos, le film affirme l'importance d'écouter cette jeunesse confinée, et surtout de s'attarder sur elle.