Documentaire : "En attendant les robots", intelligences artificielles et vrais humains

A l’heure où ChatGPT, IA et Midjourney sont sur toutes les langues, la question se pose : à quel point ces algorithmes sont amenés à nous remplacer ? Et à quel point contribuons-nous à leur pouvoir grandissant ?



Ces interrogations transparaissent de façon singulière dans le documentaire teinté de fiction "En attendant les robots" de Natan Castay. Tout ou presque s’y joue sur l’écran ou dans l’appartement de son protagoniste, Otto, jeune homme désœuvré qui après avoir perdu son job étudiant avec le confinement s’inscrit sur Amazon Mechanical Turk, un site qui permet de travailler à distance. Pour des sommes dérisoires, qu’il n’est d’ailleurs possible de faire valoir que par des achats sur le géant du web, il y accomplit des tâches des plus étranges : flouter les visages d’inconnus, identifier des piscines sur une carte, etc. Un métier extraordinairement répétitif, qu’on imaginerait être déjà pris en charge par des machines. Mais pour qu’elles prennent la suite, il faut des humains comme lui qui enseignent aux ordinateurs ce qu’est ou non une personne.



Paradoxalement, les images de ces missions absurdes ont quelque chose d’hypnotiques. Difficile de ne pas être fasciné par ces tâches virtuelles, qui prennent une signification particulière au sein du film, comme si chaque clic anonymisant un passant enlevait un peu plus d’humanité et d’identité au monde qui nous entoure.



Poétique et contemplatif, "En attendant les robots" traite ses sujets davantage dans le ressenti que dans les faits. Pas d’experts ici, mais d’autres travailleurs d’Amazon Mechanical Turk, avec lesquels notre protagoniste échange par vidéoconférence, dans des conversations spontanées et amicales. Malgré la distance de milliers de kilomètres qui les séparent, malgré leurs différences d’âge, malgré leurs ambitions très contrastées, on devine que quelque chose les unit : un certain rapport au monde, une affection pour le virtuel comme refuge, etc. Il y a une indéniable beauté à ces conversations sincères et naturelles par écran interposé.



A cet égard, la performance de Harpo Guit ("Fils de plouc") se doit d’être saluée, brouillant la frontière entre le documentaire et la fiction. Face à d’authentiques intervenants, il n’est pas tout à fait lui-même, jouant un personnage pour ses collègues virtuels et pour la caméra : celui d’un jeune homme à la dérive, qui préfère la lumière de son ordinateur à celle du ciel chagrin de la Belgique. Son errance a quelque chose de magnifique, cristallisant une manière d’être toute contemporaine. Portrait d’une humanité qui cherche sa place dans un monde de plus en plus dominé par les machines, "En attendant les robots" saisit ce mélange de mal-être, d’oisiveté et d’aliénation moderne avec une compassion remarquable.