Documentaire : “Éclaireuses”, une pédagogie hors des sentiers battus

De fil en aiguille et au gré des saisons, la petite école évolue — une transformation que Lydie Wisshaupt-Claudel et son équipe saisissent avec une certaine délicatesse. Le regard que porte la cinéaste sur ce qui se déroule dans (et autour de) cette institution est dépouillé, pas loin du "cinéma-vérité". Il s'agit ici d'observer, de se focaliser sur certains détails, et non de commenter, même si on sent le vif respect que porte la réalisatrice à Marie Pierrard et Juliette Pirlet. Son admiration pour leur démarche, leurs remises en question incessantes, est évidente.



Si la cinéaste adoube ses deux protagonistes du titre d'éclaireuses, c'est aussi parce que leur expérience est une aventure dont elles-mêmes ne connaissent pas l'aboutissement. La petite école doit-elle être une institution reconnue ? Comment peut-elle prendre part au système sans altérer sa mission? Faut-il préparer les enfants à l'école "normale", sachant que celle-ci ne pourra pas répondre à leurs besoins ? Ces questions (et bien d'autres) n'ont rien d'évident. Mais si le documentaire témoigne bien d'une chose, c'est qu'il est important de les soulever. La pédagogie est un sujet trop crucial pour se laisser piéger par des certitudes.

En salles ce mercredi 27 avril et sur la Trois (Fenêtre sur doc) le 30 avril à 23h15.