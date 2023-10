Documentaire : "Des corps et des batailles", en souvenir de la deuxième vague

Filmé à l’automne 2020, le documentaire de Christophe Hermans met en lumière les effets de la deuxième vague de Covid-19 sur le plus grand hôpital wallon.



Il y a quelque chose d’assez saisissant à voir les images du documentaire "Des corps et des batailles", presque trois ans après qu’elles étaient tournées. D’une part, parce que la sortie du film aujourd’hui induit un temps de montage assez long, ou en tout cas une durée assez importante entre la production du film et son dévoilement au public. Et d’autre part, en raison de ce que ces images nous montrent, à savoir un hôpital pendant dans la deuxième vague du Covid-19. Pour une grande partie de la population, les événements évoqués dans le documentaire sembleront sans doute appartenir à un passé lointain, voir à une autre réalité. Trois ans, c’est peu, trois ans c’est beaucoup.



Immédiatement, le film de Christophe Hermans ("La Ruche", "Victor"), qui fait en quelque sort suite à "En attendant la deuxième vague", nous plonge dans la réalité du C.H.U. de Liège, et les terribles défis auxquels fait face le personnel médical. Confronté à l’augmentation effroyable des cas, le manque de lits et le manque d’effectifs, l’hôpital ne peut pas soigner tout le monde. Quel patient a le plus de chance de survie ? Qui faut-il privilégier ? Et au nom de quoi choisit-on la vie ou la mort de quelqu’un ? Des chambres en soin intensif aux salles de réunion, des couloirs aux locaux du personnel, ces questions se jouent devant les caméras.



Saisissant cette réalité de très près, le film suit le parcours de plusieurs patients en état critique, s’attardant sur leurs corps encombrés de machines qui les maintiennent en vie. Mais c’est davantage vers le personnel que le documentariste tourne son regard, captant des conversations où revient de plus en plus un désespoir marqué. Face au comportement du grand public, face à leur charge de travail et évidemment face à toute cette souffrance qu’ils n’ont pas le temps de digérer.



Il y a quelque chose de précieux à découvrir ces images "en retard". Trois après son tournage, le film opère comme une piqûre de rappel, sans doute nécessaire : le virus ne s’est pas complètement volatilisé, et les failles des institutions médicales n’ont pas encore été réparées.



"Des corps et des batailles" sort en Belgique le 11 octobre.