Documentaire : "Churchill, Polar Bear Town", nos voisins les ours polaires

Dans un documentaire contemplatif et mordant, la cinéaste Annabelle Amoros nous amène à Churchill, au nord-est du Canada, petite ville devenue attraction touristique grâce à la présence abondante d’ours polaires dans sa région.



On ne vient pas à Churchill sans son appareil photo, sa caméra ou au moins un téléphone capable de prendre de belles images de ses ours polaires. Dans cette petite ville canadienne de moins de 900 habitants, le passage annuel de ces mammifères, en pleine migration vers la Baie d’Hudson, est un événement qui fait vivre comme jamais le tourisme local, attirant des curieux pas toujours conscients de la dangerosité de ces animaux. La ville attire inévitablement aussi une certaine attention médiatique, à tel point que certains riverains, victimes d’attaques d’ours, font payer celles et ceux qui veulent filmer leurs témoignages.

Accompagnée elle-même de sa propre équipe de tournage, la documentariste Annabelle Amoros jette un œil contemplatif, et un brin ironique sur la ville. Fuyant le côté reportage et le spectaculaire, elle tourne sa caméra davantage vers les humains que les ours, observant leurs comportements comme une anthropologue. Entre les touristes attendant avec impatience la moindre apparition de leurs propres yeux, et les riverains sans cesse vigilant par peur d’une attaque, les contradictions abondent.

Bien qu’il soit relativement court (35 minutes), "Churchill, Polar Bear Town" prend son temps, s’abandonnant volontiers à la contemplation. Dans la durée, le film nous laisse le temps de méditer sur son sens – des vagues sur lesquels quelques morceaux de glace flottent évoquent le réchauffement climatique. On regrettera seulement que le film opère trop souvent de la même manière, alternant entre lente rêverie et témoignage moqueur.