Documentaire : “Big in China”, les aventures du curieux George

Exubérant et juvénile, Georges n'a de cesse de se moquer de la servilité de ce peuple qu'il a décidé de rejoindre, mais pour lequel il ne semble avoir que dégoût. Inutile de le dire, ses propos sont fréquemment inconfortables. Difficile d'aimer un tel personnage, d'autant plus qu'il est (de son propre aveu) agaçant dans ses maniérismes et ses singeries. Qu'il s'exprime pendant presque tout le film dans un anglais approximatif avec un accent français à couper au couteau n'arrange rien. Après 77 minutes de morceaux de Georges ininterrompus, la question se pose évidemment : pourquoi mettre en avant à un tel personnage ? Pourquoi amplifier une voix comme la sienne plutôt qu'une autre ? Difficile à la vision du film de savoir quels sentiments nourrit Dominic Gagnon vis-à-vis de cet homme dont il a regardé des centaines d'heures de vidéo, même si son choix n'est a priori pas motivé par une complète adhésion à ses propos.



Il y a quelque chose d'absurde dans l'acte de consacrer tout un long-métrage à un vidéaste peu connu et qui ne gagne pas vraiment à être connu. On devine dans la démarche du réalisateur une passion pour certains recoins désertés d'internet où la paranoïa s’exprime, avec ou sans public. Le résultat est fréquemment aliénant, mais il est également plutôt fascinant. Portrait ambigu d'un quidam fait d'un patchwork d'autoportraits réalisé par celui-ci, "Big in China, Georges and the Vision Machines" interroge, avec sa parenté compliquée, notre conception de l'auteur. C'est aussi une drôle de rencontre entre la salle de cinéma et les récits alternatifs qui naissent sur internet (et souvent y disparaissent).