DOCU: Martin Weill - Violence : la faute aux jeunes ?

Les jeunes sont-ils vraiment plus violents qu'avant ? Martin Weill et son équipe ont posé la question à des spécialistes de la délinquance juvénile et ont rencontré des bandes rivales prêtes à se battre pour une question de territoire ou un regard de travers.

Une investigation de Martin Weil à ne pas rater le mardi 22 février à 20h00 sur Tipik. A revoir en replay sur AUVIO