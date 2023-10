Docu Cap 48 : "C’est dans la tête", 5 jours de dépassement de soi en Slovénie entre kayak, vélo et montagne

Ils s’appellent Louis Toussaint et Maxime Richard. Deux sportifs de haut niveau. Louis, ancien grand espoir du cyclisme wallon, est en chaise roulante depuis 10 ans.

Accident de vélo. Le sport l’a rendu paraplégique mais lui a surtout permis de garder la tête hors de l’eau. Le para-aviron tout d’abord, le handbike ensuite. A chaque fois au plus haut niveau mondial.

Louis est un touche à tout mais pour le moment, pour des raisons de critère de qualification, il a dû mettre son rêve de jeux paralympiques entre parenthèses. Mais Louis est un gars qui aime sortir de sa zone de confort. Repousser ses limites. Prendre des risques.

Maxime Richard, kayakiste professionnel (4 fois champion du monde de descente de rivière) devenu son pote d’entraînement a décidé de l’emmener en Slovénie, le paradis des sports aventure pour un double défi.

Du vélo sur la plus haute route du pays et du kayak sur la Soča, une des plus belles rivières d’Europe… Un trip en montagne à la recherche de la confiance perdue. 5 jours de dépassement de soi. Avec la tête et à la force des bras.

Mais souvent, quand on part à l’aventure, tout ne se passe pas comme prévu.