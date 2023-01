Doctor Who, un voyageur spatiotemporel très british avec but éducatif, qui fête ses 60 ans en 2023

Voyagez dans le temps et l’espace à la poursuite de Doctor Who, la série emblématique de la chaîne anglaise BBC fêtera ses 60 ans en 2023. Et même après 13 régénérations, le fantastique Docteur n’a pas pris une ride, ni sur le fond, ni dans la forme…

Retour sur cette incroyable saga avec David Manet, acteur et doubleur français de Doctor Who et Pauline Cadart Serizel, cofondatrice de la chaîne Twitch et Youtube "Pepperpot" consacrées à l’univers de la série britannique. Un dossier préparé par Cindya Izzarelli et Nicolas Buytaers.