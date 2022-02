Doctor Strange 2 : Marvel dégaine la bande annonce

La sortie de Doctor Strange in the Multiverse of Madness est prévue le 6 mai au cinéma. Avant cela, les studios Marvel ont pris le soin de dévoiler une nouvelle bande-annonce lors du Superbowl 2022, grande fête sportive mais aussi publicitaire.

Il arrive que les films Marvel annoncent en amont ce qui arrivera dans leurs univers connectés. Des indices et clins d’œil avaient été glissés dans Doctor Strange et Spider Man No Way Home afin d’annoncer la future venue du Doctor Stephen Strange. Les fans pourront ainsi apprécier le retour du Sorcier Suprême dans une suite réalisée par Sam Raimi.