"Doctor Strange 2" : le "Multivers" Marvel s’étend encore

Chacun des mondes visités ayant sa réalité propre, le magicien croise des doubles de lui-même, certains ayant des trajectoires complètement différentes de la sienne.

Cette "suite pousse le genre fantastique vers des zones plus sombres, plus inquiétantes", a souligné l’équipe du film dans un communiqué. "Pour moi, l’horreur et le suspense, c’est ce qu’il y a de plus amusant au cinéma", a renchéri Sam Raimi.

Les stars du premier film sont de retour, comme Benedict Wong, dans son rôle de "Maître des Arts Mystiques", et Elizabeth Olsen dans le costume de la puissante Avenger "Wanda Maximoff".

Sorti en 2016, "Dr Strange" avait généré plus de 677 millions de dollars au box-office.