Doctor Strange 2 dévoile sa nouvelle bande-annonce bourrée de références

A moins d’un mois de sa sortie en salle, Doctor Strange in the Multiverse of Madness se dévoile un peu plus dans sa nouvelle bande-annonce. Des images qui sont bourrées de références à l’une des séries les plus piratées, What If… ?.

Si vous avez vu le phénomène Spider-Man No Way Home l’intrigue du film du Doctor Strange 2 reprendra là ou les événements de l’homme araignée se sont arrêtés, c’est-à-dire avec le bordel dans le multivers. Afin de ramener les choses à la normale, Strange va solliciter l’aide du nouveau Sorcier suprême Wong, la puissante Sorcière rouge Wanda dont les pouvoirs deviennent incontrôlables et America Chavez, une adolescente capable de créer des portails interdimensionnels et de voyager à travers le multivers.

On le savait déjà mais après la diffusion de ce teaser, de nombreux indices (l’ennemi Cauchemar, les jumeaux de WandaVision…) viennent confirmer le lien entre le film et la série. De plus, Dark Strange de la série animée sera bel et bien présent dans le blockbuster de Sam Raimi. Egalement interprété par Benedict Cumberbatch, cette version sombre du docteur Stephen Strange risque de tout chambouler.