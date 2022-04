"Doctor Strange 2" : Benedict Cumberbatch "déçu" par la demande saoudienne de retrait d’une scène LGBTQ

"C’est difficile de ne pas s’en émouvoir", a déclaré l’acteur anglais qui joue le rôle principal dans "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", dont la sortie est prévue pour début mai. "Mais je crains qu’il ne s’agisse d’une déception attendue", a-t-il poursuivi, cité par l’agence de presse britannique PA.

Jusqu’à présent, le géant américain du divertissement Disney a répondu "ne pas souhaiter" procéder aux suppressions demandées. Dans la scène en question, qui dure "à peine 12 secondes", la super-héroïne lesbienne America Chavez fait référence à ses "deux mamans", a précisé lundi Nawaf Al-Sabhan, le responsable de la classification des films en Arabie saoudite.

Benedict Cumberbatch, nominé cette année aux Oscars pour son rôle dans "The Power of the Dog", a déploré des "régimes répressifs" connus pour ne pas être inclusifs. "Le personnage est dans la BD originale, ce n’est pas quelque chose que nous avons créé au nom de la diversité", a-t-il ajouté. "C’est un personnage incroyable. Et (le fait qu’elle soit lesbienne) est juste un aspect du personnage. C’est tout ce que ça devrait être."