Suspension du prononcé pour "Docteur Idéologie", reconnu coupable de coups et blessures sur son ex-compagne Jeny Bonsenge

La juge a prononcé une suspension probatoire du prononcé, c’est-à-dire qu’il est reconnu coupable des faits mais que la juge estime qu’il ne doit pas être condamné pour cela. Il devra cependant suivre une formation Praxis, une ASBL qui suit des auteur(e)s de violences conjugales. Il doit également payer 2500€ de dommages et intérêts à Jeny BSG.

La juge a précisé qu’il s’agissait d’une " mesure extrême de faveur " qui ne devait pas donner " un sentiment d’impunité " à Mr Lumbala. Elle a également insisté sur le fait qu’il s’était toujours présenté en victime, n’assumant aucune responsabilité.

Pour rappel, en octobre 2021, la danseuse et chorégraphe bruxelloise Jenifer Bonsenge, alias " Jeny Bonsenge " suivie par plus d’1,3 millions de personnes avait diffusé sur les réseaux sociaux une série de photos où l’on apercevait son œil gauche tuméfié accompagné d’un texte dans lequel elle dénonçait les violences physiques et psychiques que lui aurait fait subir son ex-compagnon : " Je n’ai plus peur de parler ! Subir différentes formes de violences tout le long d’une relation et rester sous silence " écrivait-elle.