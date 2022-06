Docks Bruxsel accueillera bientôt un parc d’attractions LEGO

LEGO inaugurera le 24 juin un centre de découverte au sein du centre commercial Docks à Bruxelles. Cette nouvelle attraction s’adresse à un public âgé de 2 à 10 ans, mais des soirées réservées aux adultes fans de la petite brique seront aussi organisées à l’avenir.

Le Lego Discovery Centre comptera douze zones différentes réparties sur plus de 3000 mètres carrés. La première zone est déjà prête et a été présentée mercredi à un public restreint. Cette zone est nommée Mini World, elle propose une combinaison de bâtiments futuristes sortis de l’imagination de quelques designers et de monuments emblématiques de la capitale comme l’Atomium, la Grand-Place, le parc du Cinquantenaire, le Berlaymont et Manneken Pis.