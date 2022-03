DOC SHOT : Un Monde d'allergiques

Notre obsession de l'hygiène domestique et notre hantise des germes, l'utilisation de produits ménagers, comme ces tablettes de lave-vaisselle qui font briller nos verres, ont-elles ouvert une boîte de Pandore ? Ou bien la cause se trouve-t-elle dans le "sexisme botanique", qui favorise la plantation d'arbres mâles - fortement producteurs de pollen - dans nos rues et nos parcs ? Une autre étude, qui se concentre sur le mécanisme de "l'asthme d'orage" à Melbourne, révèle l'impact croissant du changement climatique et de la pollution sur les allergies. D'autres recherches sur les génomes et les habitudes de nos ancêtres, montrent qu'en soumettant notre corps à un changement radical de mode de vie, nous avons perdu le contact avec les micro- organismes essentiels au développement d'un système immunitaire sain. Mais ce changement est-il irrévocable ? Les nouveaux traitements révolutionnaires, actuellement en cours de développement, arriverrnt-ils à temps pour endiguer ce raz-de-marée ?