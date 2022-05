"Doc Shot : Rwanda, un miracle à marche forcée "

Le Rwanda est un pays dans lequel les extrémistes Hutu ont décimé l’ethnie Tutsi durant 4 mois. Après ce génocide qui a fait plus de 800.000 morts, on peut dire que c’est un pays qui revient de loin.

27 ans plus tard, le Rwanda s’est relevé. En 2019, il a une croissance économique de 10%, ce qui en fait un des pays les plus dynamiques du continent africain. Il est devenu une destination économique et touristique grâce, entre autres, aux hôtels de luxe insolites, aux paysages à couper le souffle mais aussi grâce aux gorilles des montagnes.

Kigali a d’ailleurs été élue, à plusieurs reprises, " La ville la plus propre d’Afrique " par l’ONU.

Le Rwanda doit ce nouveau visage à Paul Kagame, son président depuis 2000. En quelques années, l’ancien leader rebelle est parvenu à réconcilier son pays, à le redresser et à le placer sur le devant de la scène. Mais à quel prix ? Élu pour la troisième fois consécutive en 2017 avec 98,8% des voix, il ne tolère aucune opposition.

Les rares journalistes indépendants ont des difficultés à enquêter sur place : ils subissent des pressions de la part des autorités et sont parfois emprisonnés. Le pays est aussi sûr que surveillé. Les délinquants sont arrêtés arbitrairement et conduits dans des centres de redressement isolés qui peuvent compter jusqu’à 4000 hommes. Entre ce que l’on voit de l’extérieur et ce que l’on découvre lorsqu’on y regarde de plus près, on se rend compte que l’image idyllique du pays est une sorte de mirage : le miracle économique a un prix.

