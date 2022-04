DOC SHOT : Les dernières batailles du pape François

Aujourd'hui, où en est " le pape des pauvres et des périphéries " ? A-t-il accompli les promesses de changements que certains attendaient tandis que d'autres les redoutaient ? Et comment traverse-il l'épreuve de la crise sanitaire qui a frappé le monde, à partir de 2020 ? L'évêque de Rome, âgé de 85 ans en cette année 2022, affronte des adversaires de plus en plus nombreux : des hommes et des milieux bien résolus à préparer sa succession. Qui sont ces opposants et que reprochent-ils à l'évêque de Rome ? Comment complotent-ils pour l'affaiblir ? Et auront-ils le dernier mot ou bien François a-t-il d'autres atouts dans son jeu ?

Le documentaire " Les dernières Batailles du pape François " révèle l'état des forces et des enjeux au sommet de l'Eglise catholique, sur fond de crise sanitaire, et alors que dans les Palais apostoliques, se prépare déjà le prochain conclave...