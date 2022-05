Doc shot : Autopsie d’une intelligence artificielle

Tout semble possible aujourd'hui grâce à l'IA. Mais avec quelle réussite ? Si plus que jamais la technologie est un moteur puissant des évolutions de notre société, ce moteur s'emballe, il inquiète nombre d’informaticiens, pères de cette IA. Certains se font même lanceurs d'alertes. Il est urgent de dévoiler le fond scientifique du " deep learning " et des nouveaux " algorithmes intelligents " pour mieux comprendre comment les machines décident de plus en plus pour nous.

