DOC SHOT : Asie-Pacifique, la nouvelle poudrière

C’est dans la zone Asie-Pacifique, dont les pays riverains pèsent pour plus de la moitié du PIB mondial, que se joue aujourd’hui la place de 1ère puissance mondiale dans un bras de fer militaire, technologique mais aussi historique entre la Chine et les États-Unis. De Washington et Canberra à Pékin, ce documentaire décrypte comment le sentiment d’un compte à rebours s’est installé dans la région du Pacifique ces dernières années et comment se dessinent les prochaines étapes entre diplomatie stratégique et préparation militaire. Cette période qui oscille entre guerre et paix, est un point de bascule dans l’histoire mondiale. Les réflexes archaïques du passé sont toujours à l’œuvre dans les deux camps, qu’est-ce qui pourrait les amener à les remettre en question ?

Un documentaire d'Anne Loussouarn à voir dans "Doc shot" le jeudi 05 mai à 22hOO sur la Une. Le programme est en replay sur Auvio durant 90 jours