Doc : " De chaque instant": la formation au métier d’infirmier.ère

Chaque année, ils sont des dizaines de milliers de filles et garçons choisir des études en soins infirmiers. Commence alors les cours théoriques, les exercices pratiques et de mises en situation, et également les stages sur le terrain dès la première année de formation.

En 2016, le réalisateur, Nicolas Philibert, a été victime d’une embolie qui l’a amené aux urgences puis aux soins intensifs. Une fois sorti, il a décidé de consacrer un film aux infirmier.ères à travers des jeunes en passe de le devenir. Des infirmier.ères en herbe en plein apprentissage qui devront acquérir un grand nombre de connaissances mais aussi maîtriser de nombreux gestes techniques. Ils sont, pour la plupart très jeunes, et se voient vite confrontés à une réalité parfois lourde, que ce soit en termes de responsabilités, de relations humaines et bien sûr de souffrance, de maladie et de mort.

Vous y verrez des professionnels et des étudiant.es motivés et dévoués malgré des conditions de travail de plus en plus difficiles.

Un documentaire qui pourra s’avérer très utile pour celles et ceux qui envisagent de s’engager dans cette voie, et qui s’avérera percutant pour nous tou.tes, patients potentiels.

De chaque instant, c'est ce lundi 19 septembre à 20h35 sur la Trois.