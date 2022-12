''Do I Love You (Indeed I Do)'' de Frank Wilson à Bruce Springsteen

Pour accrocher le public, le single faisant office de locomotive s’appelle ''Do I Love You (Indeed I Do)'' et fut à l’origine un single de Frank Wilson, pressé en 1965. Loin des classiques de Marvin Gaye ou des Supremes, ce single est pourtant un monument de la soul, grâce à son incroyable histoire. Engagé comme compositeur pour la branche californienne de la Motown, Franck Wilson sera bien vite rapatrié à Detroit et va écrire une foule de titres pour le gratin de la soul de l’époque. Frank Wilson va aussi chanter, c’est ainsi qu’est pressé ''Do I Love You (Indeed I Do)''. Perplexes quant au résultat, Wilson et Berry Gordy feront détruire les 250 copies du disque.