DKR, un équipage 100% belge à l’assaut des 24 heures du Mans

8e participation pour Maxime Martin

Pour trouver trace d’un équipage 100% belge aux 24 heures du Mans, il faut remonter en 2011 avec la Lola LMP1 Kronos de Vanina Ickx, Bas Leinders et….Maxime Martin. " Je m’en souviens comme si c’était hier. Il faut dire qu’on n’oublie jamais les courses au Mans, qui plus est quand on roule pour son pays " confie le pilote bruxellois qui apprécie particulièrement cette course mythique : " C’est déjà ma 8e participation aux 24 heures du Mans. J’ai roulé trois fois en Protos et quatre fois en GT. Et donc, pouvoir y revenir en Protos, avec une équipe composée de pilotes belges, c’est sympa. Quand on m’a proposé de rejoindre cet équipage pour participer aux 24 heures du Mans en LMP2, je n’ai pas hésité un instant. Le Mans, c’est toujours quelque chose de magique. Je suis aussi heureux de pouvoir travailler avec le team DKR. Un team sérieux, qui est en LMP3 depuis longtemps, qui a gagné pas mal de courses et remporté de nombreux championnats. Ce team est maintenant en LMP2. Ils ont gagné l’Asian Le Mans Series, c’est donc comme ça qu’ils ont décroché leur ticket pour les 24 heures. Je pense que nous possédons un très bon package. Reste à voir où cela va nous mener pendant les 24 heures. Après ma victoire en GTE-Pro en 2020 avec Aston Martin, j’espère à nouveau vivre de belles choses cette année ".

Ugo de Wilde, le plus jeune Belge à rouler en proto aux 24 heures du Mans

En tant que spécialiste de l’endurance et du Mans, Maxime Martin va donc épauler Tom Van Rompuy et Ugo Dewilde. Le pilote bruxellois, âgé de 20 ans, sera le plus jeune pilote belge à prendre le départ des 24 heures du Mans au volant d’un prototype. " Clairement, c’est un rêve de gosse qui se réalise. En plus, c’est une fierté de le faire avec un line-up 100% belge. Après ma victoire à Monza et à Monaco en F3, celle au Road To Le Mans et les 24 heures de Daytona, l’an dernier, ce sera à coup sûr un des plus grands moments de ma jeune carrière ".

Le Mans, un circuit qu’Ugo de Wilde connaît bien même si ce sera sa toute première participation au célèbre double tour d’horloge : " J’ai déjà roulé deux fois au Mans et j’ai gagné en LMP3 la course Road To Le Mans. C’est donc un circuit qui me réussit plutôt bien parce que j’avais déjà connu le succès en karting. J’ai aussi habité pendant deux ans au Mans, pour mes études, à proximité du Tertre Rouge. Je suis donc assez confiant même si c’est un autre challenge de le faire en LMP2 vu la vitesse nettement plus élevée qu’en LMP3, sans parler de la gestion du trafic avec les voitures du championnat du monde ".

Le jeune bruxellois s’apprête donc à vivre un rêve éveillé, qui plus est l’année du centenaire des 24 heures du Mans : " C’est sûr que ce sera particulier cette année. Plus de 300.000 tickets ont été vendus. C’est complet et il y aura une ambiance de dingue ce week-end. Il y a une véritable hype cette année avec le retour des gros constructeurs et l’hyper car qui se développe. Toutes les étoiles se sont alignées et je me réjouis d’être sur la piste ce samedi ".

Les pilotes du team DKR se montrent plutôt confiants avant ces 24 heures du Mans. Si l’objectif sera de terminer la course, le trio espère quand même lutter pour une place sur le podium comme le reconnaît Ugo de Wilde : " Le team a terminé 3e l’an dernier dans la catégorie LMP2 Pro-Am. On doit donc essayer de faire aussi bien. A titre personnel, je dois veiller à effectuer de bons relais, ne pas commettre d’erreurs et espérer voir l’arrivée. Après si les pilotes font bien leur job, avec le team et l’équipage que nous avons, on devrait obtenir un bon résultat et donc pourquoi ne pas viser le podium ".