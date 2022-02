Nous sommes le 7 février. C’est aujourd’hui que démarre la semaine du son à Bruxelles ! Une 12ème édition sous le signe du “microcosme”. L’idée, c’est de vous faire découvrir de très nombreux artistes travaillant avec le son sous une multitude de genres et d’expressions autour de ce thème.

Et par microcosme, on entend “le petit monde de chaque individu” ou disons-le autrement: sa bulle. Pendant la pandémie, nous avons toutes et tous été enfermé(e)s dans notre bulle/microcosme et de nombreuses créations sont nées.

La Semaine du Son a pour vocation cette année de mettre en lumière ces jeunes créateurs qui ont manqué de visibilité.

Concerts, balades sonores en plein air, conférences, sessions d’écoute ou encore ateliers découvertes et masterclasses sont proposés dès aujourd'hui ! On en parle avec Marianne Binard, organisatrice de l’événement, dans le #REPLAY de Bruxelles Matin qui se trouve disponible en haut de cet article.

INFOS PRATIQUES:

La semaine du son se déroule du 07.02 au 13.02 2022 à Bruxelles et du 14.02 au 20.02 en Flandre et en Wallonie.

Tous les événements sont gratuits.

Réservations via www.lasemaineduson.be