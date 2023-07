Djokovic va-t-il égaler les 8 titres de Roger Federer à Wimbledon ? "Honnêtement, ce serait génial pour lui" déclare le Suisse

Novak Djokovic va-t-il égaler le record de 8 Wimbledon de Roger Federer ? Dans un entretien accordé à CNN, le Suisse a évoqué la carrière du Serbe.

Roger Federer a remporté huit titres et possède le record à Wimbledon (Titré en 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 et 2017). Pour l’édition 2023, l’immense favori se nomme Novak Djokovic. Le Serbe, titré sept fois au All England Club pourrait en cas de titre, rejoindre le Suisse.

Lors d’une interview accordée à CNN, Federer en a profité pour saluer l’immense talent du Djoker et pour évoquer ce record égalé : "Honnêtement, ce serait génial pour lui. J’ai eu mon moment, j’en ai gagné huit au total et cinq d’affilée. Si quelqu’un égale ou dépasse ce record, ce sera son moment. Un joueur est toujours motivé pour battre les records, mais lorsque vous vous arrêtez et regardez le palmarès dans son ensemble, vous avez une perspective différente. Tout ce qu’il réalise s’ajoute à l’histoire du tennis comme il l’a fait lorsqu’il a remporté son 23e tournoi du Grand Chelem à Roland-Garros. C’était une excellente nouvelle pour le jeu. En tout cas, je ne serais pas surpris s’il venait à remporter une nouvelle fois Wimbledon."

En cas de victoire finale, Djokovic pourrait aussi empocher un 24e titre en Grand Chelem et rejoindre Margaret Smith Court qui détient le record de victoires dans les quatre majeurs, hommes et femmes confondus.

"Ce que Novak a fait est incroyable" affirmait d’ailleurs Federer début juin. "Je me souviens, quand Pete Sampras a atteint les 14 titres du Grand Chelem, on a pensé : ce record va tenir pour toujours. Il semble que Novak va continuer à faire ça pendant encore longtemps, ce qui est formidable. Il n’est plus le plus jeune (36 ans) mais il a l’air jeune."

À la question de savoir si Djokovic était désormais le plus grand joueur de tennis de l’histoire, Federer a toutefois botté en touche. "C’est difficile à dire. Toute la discussion est difficile à traiter. J’ai dit à un ami : qu’est-ce qui est le plus difficile : gagner Wimbledon à 17 ans comme Boris Becker ou Roland-Garros à 36 ans comme Novak ? Je ne sais pas."

Pour savoir si Djokovic va remporter un 8e Wimbledon, rendez-vous le dimanche 16 juillet.