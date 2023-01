Djokovic remporte son 10e Open d’Australie face à Tsitsipas et rejoint Nadal avec 22 titres en Grand-Chelem

Dès le début de la seconde manche, Tsitsipas semble se décrisper. Il réalise un premier jeu de service très assuré, 1-0. Mais Djoko ne vacille toujours pas du tout et fait 1-1. Tsitsipas affiche de plus en plus un visage séduisant, il semble montrer une meilleure énergie en ce début de deuxième manche mais il reste impuissant sur les jeux de retour.

Il suffit de le dire pour que Stefanos Tsitsipas inquiète un tout petit peu Djoko, mené 15-30 pour la première fois. Mais il ressert la vise directement pour faire 2-2.

Il y a malgré tout du mieux qui se confirme chez Tsitsipas. La rencontre est plus disputée et plus plaisante à regarder.

Chacun remporte sa mise en jeu tour à tour, pas encore de break dans ce deuxième set, 4-3 en faveur du Grec. Et Djokovic commence un peu à s’agacer, sans raison évidente en dehors du meilleur visage affiché par son adversaire. 4-4. On sent Tsitsipas tout proche de pouvoir prendre le dessus dans ce set mais il lui manque toujours un petit truc pour concrétiser jusque-là.

Dans le jeu, Tsitsipas a pris l’ascendant. Il se procure même une balle de set mais il ne parvient pas à saisir les occasions qui s’offrent à lui. Djoko semble vraiment retomber dans ses travers, il râle beaucoup, surtout sur son "kop" mais jusque-là il est toujours dans le coup, 5-5.

Les deux hommes ne parviennent pas à breaker malgré les occasions obtenues par le Grec. Le tie-break tourne en faveur de Djoko alors que les deux joueurs passent un peu à travers, surtout Tsitsipas. La tension a pris le dessus dans ce jeu décisif, les choses se compliquent très fortement pour Stefanos Tsitsipas, désormais mené deux sets à rien face à Djokovic.