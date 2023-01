Djokovic remporte le titre à Adélaïde après un combat de plus de 3h face à Korda

Novak Djokovic a remporté son premier tournoi de la saison à Adélaïde (ATP 250) en venant à bout de Sebastian Korda. Le Serbe a laissé filer la première manche au tie-break (7-6 8/6) mais a ensuite renversé la vapeur en remportant les deux sets suivants (7-6 7/3 et 6-4) pour s’adjuger la victoire après un combat de 3h10.

La première manche est très accrochée et les deux joueurs conservent leur mise en jeu sans concéder la moindre balle de break jusqu’à 4-4. Korda convertit sa première balle de break dans le jeu suivant pour mener 4-5. Mais Djokovic s’accroche et débreake sur sa première balle de break après avoir sauvé trois balles de set.

Le Serbe s’offre une balle de set à 6-5 40-30 mais ne parvient pas à la convertir. Le tie-break est serré et c’est le joueur de 22 ans qui émerge sur sa quatrième balle de set.

Le 33e joueur mondial doit serrer le jeu rapidement dans le deuxième set pour écarter deux balles de break à 1-1. La suite du set est également exempte de balles de break, jusqu’à 5-6 où Korda s’offre une balle de match à 30-40 sur le service de Djokovic mais le Serbe parvient à l’écarter.

Le train est passé pour l’Américain et Djokovic déroule dans le tie-break pour remporter la seconde manche sur un coup droit de Korda qui reste dans le filet 7-6 (7/3).

Le début de troisième manche est à l’avantage du Serbe qui met la pression et s’offre deux balles de break à 2-1 mais l’Américain parvient à s’en sortir et conserve sa mise en jeu.

Les deux joueurs se livrent un véritable combat et Sebastian Korda craque finalement sous la pression du Serbe à 5-4 après plus de 3 heures. A 30-30 sur sa mise en jeu, l’Américain manque un smash qui atterrit dans le filet et offre une balle de match au Serbe. Novak Djokovic ne laisse pas passer l’occasion et pousse Korda à la faute. L’Américain voit son coup droit retomber quelques centimètres derrière la ligne de fond.

Djokovic aura souffert et aura dû batailler pendant plus de 3h mais remporte son premier titre de 2023 et fait le plein de confiance à quelques jours du début de l’Open d’Australie.

En étant sacré à Adélaïde, Djokovic a remporté le 92e titre de sa carrière et égale Rafael Nadal. Devant lui, il ne reste que l'Américain Jimmy Connors (109), le Suisse Roger Federer (103) et le Tchéco-Américain Ivan Lendl (94).