Djokovic rejoint Rune en finale à Paris et visera un 7e titre à Bercy et un 39e Masters 1000

Novak Djokovic, tenant du titre, a éliminé samedi le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 5) 6-2, 3-6, 7-6 (7/4) après 2h20 de jeu en demi-finales du tournoi de tennis Masters 1000 de Paris (salle/dur/5.415.410 euros). Le Serbe, 7e mondial, s'est ainsi qualifié pour sa huitième finale dans où il sera opposé au jeune Danois de 19 ans Holger Rune (ATP 18) vainqueur dans la première demie du Canadien Felix Auger-Aliassime (ATP 8).

"Nole", 35 ans, vise un septième titre dans la salle parisienne (après 2009, 2013, 2014, 2015, 2019, 2021), un 39e en Masters 1000 (record), tandis que Rune, 19 ans, accède pour la première fois de sa carrière à la finale d'un tournoi de cette importance.

Le Danois compte deux titres, remportés cette année à Munich (ATP 250) et Stockholm (ATP 250) et a joué deux autres finales en 2022, perdues à Sofia (ATP 250) et Bâle (ATP 500). Il n'occupait que la 103e place mondiale au début de l'année.

Djokovic vise lui un 5e titre en 2022 après le Masters 1000 de Rome, Wimbledon, Tel Aviv et Astana. Ce serait son 91 titre ATP à l'occasion de sa 129e finale. En cas de victoire, il reviendrait à une longueur de Rafael Nadal qui a gagné 92 tournois dans sa carrière et qui occupe le 4e rang des joueurs les plus titrés de l'histoire. L'Américain Jimmy Connors, vainqueur de 109e titres, devance dans ce classement Roger Federer (103) et Ivan Lendl (94).

Il s'agira du deuxième match entre Djokovic et Rune. L'ancien N.1 mondial avait éliminé son jeune adversaire au 1er tour de l'US Open en 2021 en quatre sets : 6-1, 6-7 (5/7), 6-2, 6-1.