Djokovic nouveau numéro 3 mondial avant une chute impressionnante

Après un tour sur le gazon londonien, tous les regards seront dirigés vers la tournée nord-américaine : Montréal, Cincinnati et l’US Open. Problème pour Djokovic : le Canada et les États-Unis imposent toujours la vaccination obligatoire pour les ressortissants étrangers. Si l’amélioration de la situation sanitaire dans les deux pays par rapport au début de l’année est claire et laisse espérer un relâchement des mesures, rien n’est encore certain à ce stade.

Si cette règle ne change pas, Djokovic ne pourra donc pas prendre part à cette tournée sur dur. Conséquence directe : il perdrait ainsi les 1200 points de sa finale lors du dernier US Open. Cette perte de points pourrait mener à une nouvelle baisse dans le classement ATP. Heureusement pour lui, il n’a pas de points à défendre dans les deux Masters 1000 puisqu’il n’y avait pas participé.