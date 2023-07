"Djokovic ne fait rien mal sur gazon", admet Carlos Alcaraz

Bien que numéro un mondial et récent vainqueur de son premier tournoi sur gazon, au Queen’s, l’Espagnol Carlos Alcaraz a répété dimanche que le tenant du titre, Novak Djokovic était le grand favori, notamment parce qu’il "ne fait rien mal sur gazon".

"Manifestement, pour moi, le grand favori est Djokovic", a expliqué Alcaraz en conférence de presse d’avant-tournoi.

"Il rend tout très, très simple. Il se déplace vraiment bien. Il frappe la balle vraiment bien […] C’est très difficile de trouver des faiblesses dans son jeu", a admis le joueur de 20 ans, qui affrontera le Français Jeremy Chardy au premier tour.

Battu par "Nole" en demi-finale à Roland-Garros, alors qu’il avait été touché à une cuisse au début du troisième set, Alcaraz a aussi souligné la "pression" que son rival serbe met sur ses adversaires.

"Je dirais que c’est la pression qu’il met sur tout le monde. Pas seulement moi […] Pour moi, c’est probablement la chose la plus dur quand j’affronte Novak", a-t-il expliqué.

Battu en huitième de finale par l’Italien Jannik Sinner, l’an dernier, il a en tout cas assuré qu’il ne ressentait "pas trop de pression liée au fait que je suis numéro un".

Depuis qu’il a été couronné lors de l’autre tournoi sur gazon londonien, le Queen’s, il y a une semaine, l’Espagnol reconnaît que sa "confiance a beaucoup augmenté" sur cette surface qu’il pense pouvoir domestiquer.

"Je pense que mon style de jeu est de toujours de jouer de façon agressive. Et je pense que c’est le plus important sur gazon : être agressif, essayer de monter au filet, essayer de frapper fort. C’est ce que j’essaye sur toutes les surfaces et je pense que cela convient vraiment bien au gazon", a-t-il jugé.