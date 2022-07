Djokovic interdit d’US Open ? Une pétition pour qu’il participe a été lancée

Depuis un mois, une pétition en ligne a été lancée pour que Novak Djokovic, récent vainqueur de Wimbledon face à Nick Kyrgios, puisse participer à la prochaine édition de l’US Open qui se déroulera du 29 août au 11 septembre prochain aux États-Unis.

Normalement Novak Djokovic ne pourra pas participer au tournoi new-yorkais. En cause ? Il faut être en ordre de vaccin contre le Covid-19 pour pouvoir rentrer sur le territoire et le joueur serbe a toujours refusé de se faire vacciner. C’est d’ailleurs ce qui l’avait mis au cœur d’une saga interminable en janvier dernier lors de l’Open d’Australie. Il avait alors dû quitter le pays.

Djoko n’étant pas dans les règles prévues par le gouvernement américain, certains fans s’agacent de la situation et ont lancé une pétition en ligne le 21 juin dernier. Jusqu’à présent, le papier a reçu près de 12.000 signatures. "À ce stade de la pandémie, il n’y a aucune raison de ne pas autoriser Djokovic à jouer l’US Open. Le gouvernement américain et l’USTA (Fédération américaine de tennis) doivent travailler main dans la main pour l’autoriser à jouer. RENDEZ CELA POSSIBLE, USTA !" clament les auteurs de la pétition.