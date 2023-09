Djokovic et Medvedev se retrouvent en finale de l’US Open : le patron du circuit face à l’amoureux de New-York

Djokovic est en finale de Grand Chelem. Jusque-là, rien de spécial. Djokovic n’a pas tremblé pour y arriver. Jusque-là, toujours rien de spécial. De retour dès lundi à la première place mondiale, le Serbe a traversé ce tournoi sans trembler, comme à son habitude. Même les deux premiers sets perdus face à Laslo Djere au 3e tour n’ont sans doute pas inquiété ses plus grands fans, optimistes sur le fait qu’il renverserait la tendance. La suite lui a donné raison.

Conscient qu’il se rapproche de la fin de sa carrière, Djokovic ne jure désormais que par les grandes scènes où il excelle. En Grand Chelem, sa supériorité est telle qu’il ne faut pas attendre une surprise avant les stades avancés. Taylor Fritz ? Il n’a pas existé. Ben Shelton ? La nouvelle sensation américaine n’a jamais réellement pu y croire. Il faut reconnaître qu’avec Fritz sur sa route comme seul membre du top 30, Djokovic a eu un parcours presque trop tranquille pour lui mais il n’en est évidemment pour rien.

En finale, la marche sera deux niveaux au-dessus. Le Serbe aura enfin l’occasion d’arrêter cette série noire à New-York marquée par un forfait, une disqualification, une défaite en finale face à son futur adversaire et une interdiction de participer. En plus, il pourrait en profiter pour devenir le vainqueur le plus âgé du tournoi depuis le début de l’ère Open.