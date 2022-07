Djokovic et Kyrgios au restaurant après la finale de Wimbledon, le vainqueur... paiera l'addition

C'est ce qui s'appelle préparer sa finale tout en détente. Alors qu'ils croiseront le fer dans quelques heures pour élire le vainqueur de ce Wimbledon 2022, Novak Djokovic et Nick Kyrgios ont longuement échangé sur les réseaux sociaux, par écrans interposés.

Visiblement d'humeur taquine, les finalistes se sont taquinés, le Serbe prenant les devants en expliquant que Kyrgios avait mis 5 ans avant de dire quelque chose de positif sur lui.

Évidemment à l'affut de la moindre brèche où il pouvait s'engouffrer, Kyrgios lui a répondu : "C'est vrai, mais je t'ai défendu quand cela comptait", faisant référence au début d'année 2022, où l'Australien avait quasiment été le seul à défendre Djoko, alors empêtré dans le Covid Gate.

"Tu l'as fait et j'ai apprécié cela", a répliqué Djokovic. "Alors on est copains maintenant ?", a rétorqué l'Australien. "Si tu m'invites à boire un coup ou à dîner, j'accepte. Et le vainqueur de demain (la finale de dimanche) paiera", a conclu le Serbe.

"Vendu. Allons dans une boîte de nuit et faisons les fous", a proposé Kyrgios, dans une possible allusion à une photo de Djokovic à Belgrade, torse nu dans une boîte de nuit en juin 2020, en pleine pandémie de coronavirus.

Kyrgios avait alors critiqué Djokovic pour avoir organisé une série de tournois en Serbie, l'Adria Tour, malgré la pandémie, et l'avait accusé de "manquer d'humilité". Il l'avait ensuite soutenu, à la surprise générale, pendant la saga conclue par son expulsion d'Australie.