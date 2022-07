Djokovic bat Kyrgios et remporte son septième Wimbledon, son 21e Grand-Chelem

Dans le premier set, Djoko fait trop de fautes. Une fois de plus, il ne semble pas encore tout à fait être entré dans la partie. Kyrgios fait le show, service à la cuillère, tweeners mais il est malgré tout appliqué et il réalise le break dans le cinquième jeu pour mener 2-3. Puis il se contente de remporter ses mises en jeu et remporte donc le set, 6-4.

Dans le deuxième set, le Serbe se rebiffe et parvient à breaker Kyrgios pour la toute première fois de sa carrière (en trois affrontements, celui-ci compris). Un petit événement donc, qui lui permet de remporter la deuxième manche 6-3. Un set partout, les deux hommes sont désormais lancés.

Dès le premier jeu du troisième set, Nole obtient plusieurs opportunités de réaliser le break mais Kyrgios parvient à remporter le jeu. La suite du set est plus disputée que le début de rencontre, mais c’est encore Novak qui s’en sort pour l’emporter 6-4. Alors que Nick avait trois opportunités de mener 5-4 et de mettre la pression sur son adversaire, il s’est fait breaker et Djoko a confirmé son break dans la foulée. L’Australien a beaucoup pesté, s’adressant notamment à son camp ou au public. Il a quelques échanges tendus avec l’arbitre à ce sujet.

Dans la quatrième manche, la rencontre reste un peu plus équilibrée et malgré ses nombreuses contestations, Nick Kyrgios maintient un bon niveau. Il pousse son adversaire au tie-break. Dans ce jeu décisif, c’est le Serbe qui tire son épingle du jeu, bien aidé par un Kyrgios peu en verve. Novak Djokovic s’impose en quatre manches, 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (7/3). Il rentre un peu plus dans l’histoire avec un septième Wimbledon et un 21e Grand-Chelem à son palmarès.