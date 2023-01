Djokovic au top, Nadal à la traîne : les enseignements de la rentrée avant l’Australian Open

Blessé à l’entraînement, Carlos Alcaraz ne sera pas présent à Melbourne. La nouvelle génération devra donc se trouver un nouveau leader en prévision du Majeur australien. Pour sa rentrée après son titre au Masters de Paris en fin de saison, Holger Rune a pris la porte au premier tour à Adelaïde, tout comme Félix Auger-Aliassime. Jannik Sinner n’a pas fait beaucoup mieux en s’inclinant devant Korda en quarts de finale. Une chose est sûre : si le talent est certain pour cette nouvelle génération, cette première semaine a ressemblé fortement à un faux départ. Un faux départ qui ne sera pas permis à Melbourne pour des joueurs dévorant d’ambitions.

Si cette saison semble être des plus excitantes avec une réelle bataille de générations entre les anciens, la Next Gen de plus en plus expérimentée et les cadets du circuit, le début de saison ne redistribue pas (encore ?) toutes les cartes. En attendant que cela soit le cas, on prend les mêmes et on recommence ? Début de réponse à partir du 16 janvier.