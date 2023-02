Djibouti : large victoire du parti au pouvoir aux législatives

L’UMP occupait 58 sièges dans l’Assemblée sortante, contre 5 pour l’UDJ. "En raison de l’absence de toute contestation de la part des deux parties, le Conseil constitutionnel ne pourra que confirmer les résultats provisoires à savoir : 58 sièges pour l’UMP et 7 pour l’UDJ", a déclaré Alexis Mohamed, conseiller spécial auprès du président. "Cette victoire, c’est celle de l’espoir face au pessimisme, de l’unité et de la cohésion face à la haine et à la division. Cette victoire, c’est celle de Djibouti et des Djiboutiens", a dans la foulée déclaré le Premier ministre Abdoulkader Kamil Mohamed. Alexis Mohamed a précisé que l’UDJ a un temps envisagé de contester une partie de ces résultats, avant de se raviser. Quelque 230.000 électeurs étaient appelés à désigner leurs députés, élus pour cinq ans lors d’un vote à un tour.

Djibouti, ancienne colonie française jusqu’à son indépendance en 1977, est un Etat stable en plein cœur d’une région troublée et qui suscite l’intérêt des grandes puissances. Il accueille notamment des bases militaires américaines, françaises et chinoise.