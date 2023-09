Le Standard a remporté son deuxième match de la saison en s’imposant à l’OHL grâce à un but de Sowah à une dizaine de minutes de la fin. Un succès qui permet aux Rouches de sortir de la zone rouge et qui fait évidemment du bien au moral comme Moussa Djenepo l’a confirmé au micro d’Erik Libois : "Ça fait du bien, on va profiter et puis vite oublier ça et se remettre au travail pour les challenges à venir".

L’ailier était conscient que la prestation était encore loin d’être parfaite mais soulignait l’état d’esprit de l’équipe : "On ne peut pas dire maîtriser. Il n’y a pas de victoire facile. On a souffert par moments, mais le plus important était de bien gérer nos temps faibles et de bien profiter de nos temps forts. A la fin, on a trois points et ça fait du bien".

Les Rouches ont inscrit deux beaux buts qui donneront sans doute un boost de confiance à Kanga et Sowah, mais c’est surtout le fait qu’ils amènent les trois points qui enchante le Malien : "Ça prouve qu’il y a de l’entente dans l’équipe. On est tous ensemble. Je suis content pour eux. Mais le plus important, c’est l’équipe et les trois points".

Et si le niveau de jeu a parfois été un peu hésitant, ce n’est pas ce qui importe à Djenepo : "Le plus important, c’était les trois points, qu’on joue bien ou mal, pour se relancer".

Le succès permet tout de même aux Liégeois de sortir des quatre dernières places du classement, synonymes de play-offs pour la descente. Mais pour l’ancien de Southampton, les Rouches n’ont pas vraiment fait une fixette sur le classement : "Comme j’ai toujours dit, on ne calcule pas et on ne regarde pas le classement. On s’est préparé étape par étape et on regarde match par match pour prendre le plus de points possible. Après, on verra. On veut aller le plus haut possible".

Il était également important de se relancer car le calendrier qui attend le Standard est démentiel puisque les Rouches joueront à deux reprises contre Bruges, Anderlecht et Malines et affronteront Gand, l’Antwerp, Genk et Charleroi lors des dix prochains matchs. Mais une nouvelle fois, le Malien ne semble pas inquiet : "C’est le championnat. De toute façon, on est obligé de jouer contre tout le monde donc il faut être prêt".