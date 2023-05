Django Reinhardt nous quittait il y a 70 ans

Dans ce N°78 du magazine Jazz Hot de 1953, la plume était celle du journaliste/producteur/agent musical Charles Delaunay. Il clôturait son hommage avec ces lignes :

"Si Django était passé maître dans l’art des sons, il était en revanche, peu loquace et trouvait difficilement des mots et des images pour dépeindre les sensations qu’il éprouvait tant à l’audition qu’à l’élaboration de la musique". Alors, Delaunay repris quelques phrases de Django pour le découvrir un peu plus intimement, en voici quelques extraits.

"…La musique me rend gai ou triste…J’aime l’orgue et la basse, ou un paquet de cordes jouant sur un fond de contrebasse, ou un concertiste accompagné par l’orchestre…Je n’oublie pas la Toccata et fugue de Bach, dont la musique parle à mon cœur et me fait pleurer. Debussy serait peut-être plus près de mon idéal musical, car j’y trouve la sensibilité et l’intelligence que je demande à toute musique…Le jazz m’a attiré parce que j’y trouvais une perfection de forme et une justesse instrumentale que j’admire dans la grande musique, mais qui font défaut aux musiques populaires".