DJ star, musicien fidèle de Stromae, même chanteur... l'incroyable parcours de Simon LeSaint

Il faudra encore attendre quelques années pour que Simon s’approche du DJing. Vers quinze ans il se voit offrir un sampleur grâce à "une petite magouille avec l’argent du label" sur lequel est signée sa maman. Preuve de plus qu’elle l’a toujours énormément soutenu et encouragé. Mais c’est à seize ans – et presque par un heureux hasard – que Simon passe pour la première fois derrière les platines. A cette époque il étudie à l’Académie des Beaux-Arts dans le centre de Bruxelles. Durant sa pause de midi, alors qu’il sort s’acheter un sandwich, il voit une boite de nuit, "L’Acrobate", portes ouvertes. A l’intérieur le personnel de nettoyage s’active et un homme assis à une table fait ses comptes. Cet homme a l’air d’être le boss, Simon va donc lui parler : "Excusez-moi, je suis DJ, je cherche du travail". L’homme – qui est bel et bien le patron – lui demande : "T’as dix-huit ans ?" "Oui" rétorque vigoureusement Simon qui s’apprête à fêter ses dix-sept ans… Le patron lui propose de faire un essai le vendredi soir, soit trois jours plus tard. Simon accepte, plein d’audace : il n’a jamais touché de platines ! Au lieu de retourner en cours, Simon passe l’après-midi chez le disquaire. Il achète des vinyles pour une heure set et va s’entrainer chez l’ami d’un ami qui lui, a des platines. Le vendredi soir arrive, Simon mixe avec succès. Au bout d’une heure le patron de la boite lui propose de prolonger son set. Victoire pour le jeune DJ, pourtant bien embarrassé puisqu’il a diffusé tous les disques en sa possession ! Cette anecdote dont Simon se souvient, rieur, marque les débuts d’une longue collaboration avec cette discothèque et ensuite de nombreuses autres.

Aujourd’hui avec une collection de dix mille disques et des centaines d’heures passées derrière les platines, Simon LeSaint prend toujours autant de plaisir à construire ses sets et à faire danser le public : "Je mixe pour les gens". Il y a quelques années, sur sa carte figurait, en clin d’œil, la mention "DJ pour dames". Simon explique, un sourire dans la voix : "Je fais danser les filles. Si les filles dansent, tout le monde danse." Il aime particulièrement mixer en club, même s’il a conscience que les festivals offrent une plus large exposition. Il regrette le temps où les DJ résidents restaient aux platines cinq ou six heures lors d’une soirée : "on pouvait vraiment construire un truc sur la durée. Emmener les gens en voyage". Aujourd’hui en boite, les DJ’s se succèdent au bout de deux heures de set. Il pose un regard nostalgique mais aussi pragmatique sur le monde la nuit : "aujourd’hui les jeunes font des soirées dans des apparts et écoutent la musique sur leur téléphone. C’est là, qu’on peut trouver de l’alternatif."