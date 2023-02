DJ Pone : “PNL, je trouve ça exceptionnel, c’est hyper punk dans la façon de faire”

1978, ça évoque aussi les débuts du hip-hop. Toi qui as évolué en même temps que le genre, quel constat tires-tu de cette évolution ?

C’est une culture très jeune. Aujourd’hui, c’est complètement normal qu’il y ait des concerts de rap partout. Avant, il y avait des types dans les villes qui n’en voulaient pas car ils savaient qu’il allait y avoir des caïras et que ça allait partir dans tous les sens. Ce qui n’était pas faux. Vu qu’il n’y avait pas beaucoup de shows, tout le monde s’y retrouvait, des types de différents quartiers, parce que le hip-hop était un truc de quartier, c’était la seule culture qui parlait des mecs d’en bas. Et souvent, ça se passait mal, donc les types des mairies ou des salles avaient peur et essayaient de bloquer le truc. Donc je suis ravi de voir que le rap a émergé à un niveau mondial tellement abusé où maintenant tu as l’impression que tout le monde en écoute. Alors que plus personne n’écoute du rock. Regarde Orelsan, le type est au niveau de Johnny Hallyday. Et pareil dans le graffiti, des types comme Mode 2 exposent aujourd’hui dans des galeries ou sur des toiles de fou. Et puis il y a toujours ce truc de débrouillardise où ce sont des mecs qui montent des empires tout seuls, avec un instinct de survie qui fait que tout devient plus simple. Un groupe comme PNL, je trouve ça exceptionnel, c’est hyper punk dans la façon de faire, un peu à la Bérurier Noir, complètement dans l’indépendance. C’est une culture qui a été rachetée forcément, mais qui s’en est sortie un peu toute seule. Et ce que je trouve aussi intéressant, c’est que ça a débordé sur tout le monde, ce n’est plus un truc de mecs ou de meufs de quartier, tout le monde peut y trouver son compte. C’est ça la force d’une culture, pas d’être dans une niche.

J’ai grandi dans les années 2000 quand les Neptunes sont arrivés et c’était la révolution, maintenant c’est ultra old school. Et ce sera pareil pour Metro Boomin, ce sera un vieux producteur comme DJ Premier dans dix ans.

La série “Le Monde de Demain” diffusée il y a peu sur Arte rend bien hommage à cette époque. Ayant tourné avec NTM lors de leur dernière tournée, j’imagine que c’est une série qui a dû te plaire ?

Cette série est vraiment ouf. J’ai tout regardé d’un coup. Tous les mecs dont ils parlent ont été hyper importants. On ressent toujours cet instinct de survie qu’il y a dans le rap. Il y a plein de groupes qui font tout tout seuls. Aujourd’hui, avec un ordinateur, un soundcloud et des bonnes oreilles, ton morceau il sort. C’est ça que j’admire, il y a toujours de la débrouillardise. Et une culture de la gagne aussi. Ce truc de “on vient d’en bas et on va taper très fort”. Il y a cet esprit de compétition qui tire cette culture vers le haut.