DJ Danifox et Vanyfox : La nouvelle scène batida en pleine effervescence

Ils ont tous deux une vingtaine d’années et sont des figures montantes de la scène musicale batida. Vanyfox et DJ Danifox viennent tout juste de sortir de nouveaux projets. Le premier propose "Banzelo", un EP de six titres. Le second délivre "Dia Não Mata Dia", un EP contenant également six morceaux.

Entre batida, kuduro, afro et future beats, Vanyfox revient avec un nouveau projet signé Moonshine records. Ce producteur et DJ, originaire de Lisbonne et basé aujourd’hui entre Reims et Paris, est un artiste versatile à la créativité instinctive. Il fait sa première rencontre avec le rythme par le prisme de la danse avant de se mettre à la musique. Autodidacte et plutôt précoce, il commence à faire ses premières productions à l’âge de 12 ans. Quittant la scène lisboète pour venir vivre en France, il se sert de Soundcloud comme principale plateforme de diffusion pour ses créations. C’est par ce biais qu’il se fait repérer et qu’il entre en contact avec des grands noms de la scène batida.

Tout s’accélère pour lui en 2020 lorsque Branko, membre fondateur du Buraka Som Sistema et du label indépendant Enchufada, lui propose de paraître dans la compilation Enchufada Na Zona vol 2. Quant à son remix 100% batida du morceau "Double Up" de Nipsey Hussle qu’il se réapproprie en y incorporant des percussions africaines, celui-ci arrive aux oreilles des artistes américains Sango et Kaytranada. Ce qui lui permet de se faire connaître outre-Atlantique. Alors qu’il est en train de devenir l’une des figures clés du mouvement batida, ce producteur d’exception est entouré du collectif canadien congolais Moonshine. Influencé par Nigga Fox, Lilocox, Marfox et Edifox, cet artiste prolifique, qui produit un beat à la minute, est à suivre de très près.

L’autre nom également originaire de Lisbonne à suivre de très près, c’est celui de DJ Danifox. Proposant une musique teintée de tarraxo, de kuduro, de techno et de percussions africaines, cet artiste qui évolue en solo est aussi l’un des membres du collectif Tia Maria Produções (composé également de Puto Márcio, Bboy et Lycox). Pour DJ Danifox, c’est aussi sa versatilité qui l’érigera au rang de jeune producteur très prometteur. Bien qu’installé à Leeds depuis 2014, c’est auprès du label lisboète Príncipe Discos que le jeune rookie sort ce dernier EP. Ces collaborations entre autres avec Príncipe Discos feront de lui un ambassadeur à l’international du son underground de Lisbonne.

DJ Danifox et Vanyfox sont tous deux issus de cette nouvelle scène d’artistes batida dans laquelle évoluent également DJ Adamm, DJ Lycox, DenyCox ainsi que DariioFox pour ne citer qu’eux. Cette nouvelle génération de producteurs s’est notamment fait connaître en publiant leurs créations sur Soundcloud avant d’être repérés par les labels de renom Príncipe Discos et Enchufada. À la tête de ces labels, on retrouve les pères fondateurs du genre DJ Nervoso, DJ Marfox et DJ Firmeza pour Príncipe Discos et Buraka Som Sistema pour Enchufada.