DJ Daddy K est de retour pour nous partager ses émotions musicales

Présente-t-on encore le désormais mythique DJ Daddy K ? Avant d’enflammer les soirées et les ondes radios, Daddy K est avant tout l’un des pionniers du hip-hop belge. Le DJ officiel du groupe de rap belge Benny B, c’est lui. En 1990, ils présentaient le cultissime morceau Vous êtes fous !, vendu à plus de 430.000 exemplaires en France et plus de 75.000 en Belgique. L’occasion pour Daddy K de revenir – dans Label – sur l’histoire folle de ce morceau et ce qu’il en pense aujourd’hui.