Dizzy Gillespie nous quittait il y a 30 ans

Toujours ambassadeur musical, il a effectué des tournées en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique latine sous le parrainage du Département d'État américain. Très souvent, il revient, non seulement avec de nouvelles idées musicales, mais avec des musiciens qui finiront par atteindre une reconnaissance mondiale. De nombreux classiques du jazz latin tels que "Manteca", "A Night in Tunisia" et "Guachi Guaro" ont été composés par Gillespie et ses collaborateurs musicaux.