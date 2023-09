Dixit Disney : la rencontre de deux univers magiques préfigure un succès commercial important

Avec " Aventuriers du Rail Legacy – Légendes de L’ouest " qui arrivera en novembre prochain, " Dixit Disney " fait partie des sorties " jeu de société " les plus attendues de l’année.

Présentée en avant-première l’été dernier à la Gen Com aux Etats-Unis, l’édition Disney de Dixit – l’un des plus grands succès commerciaux en jeu de société – est désormais trouvable aussi en Belgique. Après 3 ans de développement et plus de 500 propositions graphiques, Natalie Dombois est arrivée à réaliser et sélectionner 84 cartes de jeu. On y retrouve les univers et les personnages favoris des enfants et leurs parents : les Aristochats, la reine de neige, Bambi, Monstres et compagnies, Némo…

Bien avant l’édition Disney, Dixit a déjà su séduire son public à travers des règles faciles à assimiler et un jeu qui fait une belle place à l’imaginaire des petits et des grands. Imaginé par le pédopsychiatre Jean-Louis Roubira, le jeu de cartes dont les graphismes sont toujours extrêmement soignés invite les joueurs à sélectionner puis trouver cartes et thèmes qui font sens ensemble au moyen des illustrations.

Lauréat de nombreux prix internationaux, Dixit s’est diversifié au fil des ans et cette édition Disney s’inscrit pleinement dans cette idée. Conçue également pour être compatible et se mélanger aux autres cartes de l’univers Dixit, la version Disney est sûrement la plus aboutie et l’une des plus jolies de toute la série. Elle enchantera tant les enfants que leurs parents, et il est facile de parier qu’elle trouvera sa place prochainement au pied de nombreux sapins de Noël.