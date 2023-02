Dix villes et attractions qui seraient surcotées dans le monde

Au final, ce que cette étude désigne comme les lieux les plus surestimés du monde correspond à des destinations hautement populaires et maintes fois recommandées ! Paris apparaît à la neuvième position des villes les plus surcotées. Et contre toute attente, c’est Montmartre qui déçoit le plus les visiteurs. La rançon de la gloire, sans doute, d’un quartier typique mais ultra-touristique… En France, deux autres visites sont considérées comme des endroits qui n’en valent pas la peine : le Musée d’art moderne et contemporain de Nice (16e) et la Cité Radieuse de Marseille (36e).

Les surprises de ce classement ne sont pas que françaises. A Londres, l’iconique roue touristique London Eye, qui permet de contempler la capitale britannique en prenant son temps, déçoit les visiteurs.

Moins surprenant tant cette artère de Bangkok condense plus de touristes au mètre carré que de Thaïlandais, la rue de Khaosan Road, où les jeunes voyageurs se retrouvent pour faire la fête ou commander un pad thaï préparé à la hâte, s’impose en tête des lieux touristiques les plus décevants.